Palmeiras lança camisa em alusão à “obsessão” pela Libertadores

“A taça Libertadores é obsessão”. O canto entoado pela torcida do Palmeiras nos estádios agora poderá ser levado no peito. Nesta terça-feira, a Adidas divulgou imagens do novo uniforme alviverde, que será um modelo especial para o torcedor.

A camisa será uma edição limitada produzida pela Adidas, como demonstra a inscrição “Limited Edition”, em inglês, logo abaixo do escudo do Verdão. Nas costas, o destaque vai para a palavra “Obsessão”, pouco abaixo da gola.

O modelo, que terá gola V e o retorno do tom mais escuro de verde, característico do Palmeiras, não será utilizado como uniforme dos atletas para jogos. A expectativa é de que o manto seja comercializado por R$299,99.

O modelo começará a ser vendido já a partir desta quarta-feira (12) pelo site da Adidas, lojas próprias da fornecedora de material esportivo e Academia Store (lojas oficiais do Palmeiras).