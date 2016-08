Palmeiras inicia defesa do título da Copa do Brasil contra o Botafogo-PB

Ganhador da edição de 2015 da Copa do Brasil, o Palmeiras inicia a defesa de seu título na noite desta quarta-feira. Às 19h30 (de Brasília), no Estádio Palestra Itália, o time alviverde encara o Botafogo-PB no primeiro confronto pelas oitavas de final do torneio.

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 0 em Brasília na tarde do último domingo em uma partida de alta exigência física. Para a estreia na Copa do Brasil, os jogadores mais desgastados fisicamente, como Zé Roberto, Moisés e Dudu, podem ser poupados. Gabriel Jesus, com a Seleção, está fora.

Para alcançar as oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo-PB passou por Linense, River-PI e Ceará. O Palmeiras, como disputou a Libertadores, não precisou participar das primeiras fases do torneio nacional. A teórica fragilidade do adversário, integrante da Série C, não empolga os defensores do título.

“Tem todo o perigo que você pode imaginar”, disse Jean sobre o duelo contra o Botafogo-PB. “Já passei por lições muito difíceis. Infelizmente, com o Fluminense saímos contra o América-RN no Maracanã (em 2014). Vamos ter todas as dificuldades possíveis, as mesmas que estamos encontrando também no Brasileiro”, alertou.

O confronto a ser disputado na noite desta quarta-feira não é o primeiro entre Palmeiras e Botafogo-PB. Pela edição de 1977 do Campeonato Brasileiro, o time alviverde ganhou por 2 a 0 e, em amistoso disputado na temporada de 1995, bateu o adversário paraibano por 5 a 0.

Envolvido na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-PB ocupa a terceira posição do Grupo A e, após 15 partidas, contabiliza 23 pontos, dois a menos que o líder ABC. No último sábado, em sua primeira derrota como mandante, o time paraibano perdeu por 2 a 1 do América-RN.

“É um momento histórico para nós. O clube tem 85 anos e é a primeira oportunidade em que consegue passar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nossa prioridade é tentar subir à Série B, mas agora temos que procurar viver esse momento”, disse o técnico Itamar Schulle ao Sportv.

O volante Djavan e o zagueiro Plínio, que cumpriram gancho contra o América-RN, estão à disposição. O veterano atacante Warley, com passagem pelo Palmeiras, integra o elenco. Após falhar contra o time potiguar, o lateral esquerdo Ângelo não foi relacionado. Como já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes, Rafael Luz e Lucas Batatinha também ficaram em João Pessoa.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO-PB

Data: 31 de agosto de 2016, quarta-feira

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araújo Neves

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto (Egídio); Tchê Tchê, Moisés (Thiago Santos) e Cleiton Xavier; Roger Guedes, Dudu (Rafael Marques) e Erik

Técnico: Cuca

BOTAFOGO-PB: Michel Alves; Jefferson Recife, Plínio, Marcelo Xavier e David Luis; Djavan, Val, Pedro Castro e Marcinho; Rodrigo Silva e Carlinhos

Técnico: Itamar Schulle

