Palmeiras confirma acordo por cinco anos com centroavante Borja

O centroavante colombiano Miguel Borja é o mais novo reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras. Após negociações intensas com o Atlético Nacional nos últimos dias, o clube brasileiro confirmou um acordo válido por cinco anos com atleta na noite desta quinta-feira.

Por meio de seu perfil no Twitter, Miguel Borja celebrou o acerto com uma mensagem escrita em português. “Feliz por ter o privilégio de usar essas cores. Eu sou profundamente grato ao clube por ter aberto as portas!”, escreveu o centroavante.

O acerto com Borja até o fim de 2021 foi concretizado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos, que viajou à Colômbia para tratar pessoalmente do negócio. Em foto publicada pelo site oficial do Palmeiras, ambos aparecem segurando a camisa do clube.

Com recursos injetados pela Crefisa/FAM, o Palmeiras ofereceu US$ 10,5 milhões (R$ 32,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos de Miguel Borja – o valor será pago em três parcelas, uma a cada seis meses. O sucesso na empreitada favorece Leila Pereira, presidente das empresas e candidata nas eleições ao Conselho Deliberativo do clube, previstas para sábado.

Recentemente, Palmeiras e Crefisa/FAM confirmaram a prorrogação do contrato de patrocínio por mais dois anos. Com a contratação de Borja, as empresas aumentarão em R$ 200 mil o repasse mensal ao clube para contribuir com o pagamento de salários do atacante, estimados em R$ 312 mil.

Pelo acordo, Miguel Borja ainda receberá luvas de R$ 3,1 milhões, divididos entre o Palmeiras e a Crefisa/FAM. O atacante colombiano tinha uma proposta mais vantajosa do ponto de vista financeiro de um clube chinês, mas preferiu atuar no futebol brasileiro, algo decisivo no desfecho da negociação.

Integrante da seleção colombiana, Miguel Borja, de 24 anos de idade, brilhou ao lado do hoje palmeirense Alejandro Guerra na conquista da Copa Libertadores 2016 pelo Atlético Nacional. O clube alviverde buscava um nome para assumir o comando de ataque desde a saída de Gabriel Jesus, negociado com o Manchester City.

Borja é a nona contratação do Palmeiras para a temporada de 2017. A equipe palestrina também trouxe o zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Raphael Veiga, Hyoran, Alejandro Guerra e Michel Bastos, além dos atacantes Keno e Willian.