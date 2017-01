Palmeiras fecha com Willian Bigode e garante permanência de Fabiano

A diretoria do Palmeiras segue agindo forte nos bastidores para fortalecer o elenco recém campeão Brasileiro de olho principalmente na disputa da Copa Libertadores da América. E na noite dessa quarta, o clube fechou a contratação de William Bigode e assegurou a permanência de Fabiano. Ambos foram envolvidos em trocas com o Cruzeiro, que já confirmou o negócio em nota no seu site oficial. Assim, o meia Robinho segue em Belo Horizonte, de onde o lateral esquerdo Fabrício também não saírá.

De todos os nomes envolvidos, o atacante Willian Bigode era o que despertava maior ansiedade pela comissão técnico palmeirense. O jogador já não era mais titular absoluto do Cruzeiro, mas sempre se manteve valorizado. Campeão Brasileiro pelo arquirrival Corinthians, em 2011, Willian também foi sondado pelo São Paulo em dezembro.

Para Willian assinar com o Palmeiras até o fim do ano, ficou acertado que Robinho seguirá na Raposa pelo mesmo período. Ambos os contratos possuem abertura para uma prorrogação dos vínculos por mais duas temporadas. Além disso, o Palmeiras fica proibido de negociar Robinho com outro clube até dezembro.

A outra troca entre os clubes historicamente ligados por um passado oriundo dos italianos envolve dois laterais. Os paulistas compraram os 40% dos direitos econômicos que o Cruzeiro detinha sobre o lateral direito Fabiano, responsável pelo gol do título, em cima da Chapecoense. Assim, o lateral esquerdo Fabrício segue no time comandado por Mano Menezes mesmo após o fim do seu contrato de empréstimo.

Desta forma, pelo menos nesta janela de transferências, o Palmeiras deve encerrar seus negócios. Antes de Willian e Fabiano, o clube contratou o zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Michel Bastos, Alejandro Guerra, Hyoran e Raphael Veiga, além do atacante Keno.

Por outro lado, deixam a equipe, pelo menos por enquanto, o goleiro Vagner (Mirassol), o zagueiro Roger Carvalho (Atlético-GO), os volantes Matheus Sales (Bahia) e Gabriel, os meias Allione (Bahia) e Cleiton Xavier (Vitória) e os atacantes Leandro Pereira (Sport) e Gabriel Jesus (Manchester City).