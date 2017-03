Palmeiras faz treino fechado para encarar a Ponte Preta em Campinas

O Palmeiras finalizou na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, a preparação para enfrentar a Ponte Preta, na quarta 29, em Campinas, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Em atividade fechada para a imprensa, o técnico Eduardo Baptista comandou trabalhos táticos.

Segundo a assessoria alviverde, o treinador esboçou o provável time titular e fez diversos ensaios específicos, como posicionamentos em bolas aéreas ofensivas e defensivas. Na parte final, alguns atletas aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.

O Verdão é o dono da melhor campanha do torneio estadual, com 25 pontos, decorrentes de oito vitórias, um empate e duas derrotas. É preciso lembrar, porém, que a pontuação segue sendo somada na fase mata-mata do Paulistão.

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pela 12ª rodada da fase de grupos do Paulistão. Por ser a rodada decisiva, todos os jogos ocorrerão no mesmo dia e horário. No fim de semana, em duelo válido pelas quartas de final, o adversário será o Novorizontino.