Palmeiras faz treino fechado e ‘esconde’ meio-campista Moisés

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

Após folgar no domingo, o elenco palmeirense se reapresentou na tarde desta segunda-feira. Em preparação para enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca resolveu fechar o treinamento e o clube adotou mistério quanto ao estado físico do meio-campista Moisés.

O treinamento do Palmeiras começou às 15h30, mas os portões da Academia de Futebol foram abertos à imprensa depois das 16h30. Assim, os jornalistas puderam acompanhar apenas o trabalho de finalizações que encerrou os trabalhos desta quarta-feira.

Escalado como titular na vitória sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, o meio-campista Moisés deixou a partida ainda no primeiro tempo em função de uma entorse no tornozelo direito e vem fazendo tratamento. Após o treino fechado, o Palmeiras não confirmou se o atleta participou dos trabalhos com os companheiros.

O zagueiro Yerry Mina, que fez fisioterapia ao lado de Moisés no último domingo, atuou normalmente no treino. Já o centroavante Lucas Barrios, em recuperação de lesão muscular sofrida no triunfo sobre o Vitória, trabalhou com bola ao lado de alguns reservas.

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, o Palmeiras recebe o São Paulo, no Palestra Itália. O atacante Gabriel Jesus defende a Seleção contra a Colômbia em Manaus, pelas Eliminatórias, mas ainda não está descartado por seu clube para o clássico.

O Palmeiras entrará em campo para enfrentar o São Paulo com um total de nove jogadores pendurados. Mina, Vitor Hugo, Jean, Arouca, Matheus Sales, Cleiton Xavier, Dudu, Rafael Marques e Gabriel Jesus têm dois cartões amarelos e podem ser suspensos.

No último treinamento antes do confronto com o São Paulo, o Palmeiras trabalha sob o comando de Cuca na tarde desta terça-feira. A exemplo do que ocorreu nesta segunda, a entrada da imprensa na Academia de Futebol será liberada apenas uma hora após o início da movimentação.

Recomendado para você