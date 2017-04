Palmeiras fará teste no novo gramado do Palestra nesta terça

O Palmeiras vai jogar em um gramado novinho nesta quarta-feira, contra o Peñarol, pela Copa Libertadores. Antes da partida, porém, o Verdão fará um teste no campo, em treino fechado para a imprensa nesta terça-feira, no Estádio Palestra Itália.

Para que o duelo contra os uruguaios ocorra, porém, a WTorre – empresa que administra o estádio -, iniciou na madrugada do último sábado a operação para a colocação do novo gramado no Palestra Itália. O campo antigo foi retirado no final de março para os shows de Justin Bieber e Elton John.

O procedimento foi inspirado no que ocorre na Amsterdam Arena, casa do Ajax-HOL. A remoção do gramado começou após o Palmeiras empatar com o Audax em 2 a 2 no último final de semana. O procedimento irá custar à WTorre R$ 300 mil. Na Holanda, o procedimentos permite que uma partida seja realizada no local até 24 horas depois do replantio do gramado.

A Copa Libertadores é o grande objetivo do Palmeiras na temporada. Nesta quarta-feira, a equipe recebe o Peñarol, em sua volta ao Palestra Itália, às 21h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos do torneio sul-americano.

Confira o processo de troca do gramado no Estádio Palestra Itália: