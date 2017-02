Palmeiras estuda renovar contrato de Rodrigo antes de acertar empréstimo

O Palmeiras trabalha nos bastidores para acertar a renovação do contrato do volante Rodrigo. O clube liberou o jogador de 22 anos para negociar um empréstimo com outra equipe, mas deseja prolongar o vínculo atual para utilizá-lo na temporada de 2018. Ele nem sequer participou do treino desta sexta-feira, no Palestra Itália.

O empréstimo de Rodrigo ao Palmeiras tem validade até o final deste ano. Como não foi inscrito para a disputa do Paulistão, o jogador buscará um novo time para ganhar rodagem e adquirir ritmo de jogo.

A diretoria do Palmeiras negocia a renovação com o empresário do volante, Eduardo Uram. A única vez que Rodrigo foi a campo pelo time alviverde foi na última rodada do Brasileirão de 2016, em triunfo por 2 a 1 contra o Vitória, no Barradão.

A equipe já havia conquistado o título nacional e atuava com jogadores considerados reservas em Salvador. Mesmo assim, o atleta só foi acionado por Cuca no segundo tempo da partida.

O Atlético-GO demonstrou interesse na contratação de Rodrigo no fim de dezembro, mas as negociações não avançaram. Nesta sexta-feira, o técnico Eduardo Baptista disse que a decisão de deixar o volante fora do Paulistão foi “difícil”.

“Foi difícil. Já tinha indicado o Rodrigo para times em que trabalhei. Eu estava acompanhando, porque ele vinha se destacando. Mas a lista tinha de ter 28”, afirmou o treinador.