Palmeiras estreia uniforme e vence Botafogo-PB na Copa do Brasil

Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras iniciou a defesa de seu título na noite desta quarta-feira. Na primeira partida pelas oitavas de final do torneio, o técnico Cuca escalou força máxima e teve algum trabalho para ganhar do Botafogo-PB por 3 a 0, no Estádio Palestra Itália.

Trajados com o novo uniforme do clube, em homenagem ao título da Copa do Brasil 2015, Jean, Rafael Marques e Tchê Tchê marcaram os gols do Palmeiras. Com o resultado, a equipe alviverde se classifica às quartas de final mesmo com derrota por dois gols de diferença na partida de volta, marcada para o dia 21 de setembro, em João Pessoa.

Após estrear com vitória na Copa do Brasil, o líder Palmeiras retoma a disputa do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, contra o São Paulo, no Palestra Itália. Já o Botafogo-PB, pela Série C, volta a campo neste domingo para pegar o Confiança, no Almeidão.

O Jogo – Sem Gabriel Jesus, convocado para defender a Seleção nas Eliminatórias, Cuca resolveu não poupar ninguém diante do Botafogo-PB. Logo aos 24 minutos do primeiro tempo, o meio-campista Moisés deixou a partida por lesão e acabou substituído pelo volante Gabriel.

Bem posicionado, o Botafogo-PB complicou a vida do Palmeiras durante o primeiro tempo e quase abriu o placar aos 31 minutos. Após cobrança de falta, a bola sobrou na cara do goleiro Jailson para Rodrigo Silva, que chutou para fora e perdeu uma grande oportunidade.

O Palmeiras melhorou no final do primeiro tempo, mas não conseguiu criar nem sequer uma chance clara para marcar diante do Botafogo-PB na metade inicial. Insatisfeitos, os torcedores mais exigentes chegaram a vaiar o time da casa na saída para o intervalo.

Na tentativa de melhorar a articulação de jogadas ofensivas, Cuca iniciou o segundo tempo com Allione no lugar do discreto Cleiton Xavier. O Palmeiras passou a pressionar e, aos 10 minutos, o árbitro viu pênalti em Rafael Marques. Jean bateu e converteu.

Pouco depois de fazer milagre em finalização de Erik, o goleiro Michel Alves não conseguiu evitar o segundo gol do Palmeiras. Aos 17 minutos da etapa complementar, Rafael Marques recebeu de Erik e mandou para o fundo das redes. Com 11 gols, ele igualou o argentino Cristaldo como artilheiro da arena.

Sem correr riscos no campo de defesa, Cuca resolveu colocar o garoto Vitinho no lugar de Erik. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Allione recebeu de Dudu pela direita e tocou para Tchê Tchê na entrada da área. O meio-campista limpou a marcação e chutou no canto esquerdo de Michel Alves para fazer seu primeiro gol pelo Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 0 BOTAFOGO-PB

Data: 31 de agosto de 2016, quarta-feira

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araújo Neves

Público: 24.512 pagantes

Renda: R$ 1.012.371,40

Cartões amarelos: Allione (PAL); Plínio (BOT)

Gols:

PALMEIRAS: Jean, aos 12 minutos do 2º Tempo, Rafael Marques, aos 17 minutos do 2º Tempo, e Tchê Tchê, aos 35 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Tchê Tchê, Moisés (Gabriel) e Cleiton Xavier (Allione); Erik (Vitinho), Dudu e Rafael Marques

Técnico: Cuca

BOTAFOGO-PB: Michel Alves; João Paulo, Plínio, Marcelo Xavier e David Luis; Djavan, Carlinhos (Assis), Pedro Castro (Sapé) e Rodrigo Silva; Marcinho e Jefferson Recife (Danielzinho)

Técnico: Itamar Schulle

