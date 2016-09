Palmeiras ‘estreia’ punição contra o Fla em jogo com status de final

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Flamengo, no Estádio Palestra Itália. Com status de final, a partida marca o início da punição pelos incidentes do jogo entre as duas equipes no primeiro turno.

O versátil Jean, que vem jogando na lateral direita, e o zagueiro colombiano Yerry Mina, livres de suspensão, serão titulares. O atacante Gabriel Jesus, vítima de lesão muscular contra o Grêmio, foi relacionado, mas tem chances remotas de atuar e pode ser substituído por Rafael Marques.

“Vamos buscar a vitória do começo ao fim. É um jogo que vai nos exigir muito, porque o Flamengo tem um time forte, mas eles sabem da nossa força jogando dentro de casa e queremos impor nosso ritmo. É uma partida importantíssima”, declarou o volante Gabriel.

No primeiro turno, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, em Brasília. Pelos enfrentamentos entre torcedores dos dois clubes no Mané Garrincha, o jogo desta quarta-feira será disputado apenas com torcedores do time da casa, mas sem o setor gol norte, em parte ocupado pelas organizadas.

Na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Corinthians, em Itaquera. Por isso, os jogadores pendurados são motivo de preocupação diante do Flamengo. Vitor Hugo, Gabriel, Dudu, Rafael Marques, Gabriel Jesus, Cleiton Xavier e Matheus Sales têm dois cartões amarelos.

Com status de final, a partida a ser disputada no Estádio Palestra Itália pode marcar uma mudança no topo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Após 24 rodadas disputadas, o Palmeiras lidera o torneio com 47 pontos ganhos, apenas um a mais que o Flamengo.

No lado rubro-negro, o técnico Zé Ricardo também não quis antecipar a escalação. Ele chegou a confirmar o retorno do meia Everton, preservado no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória. Já o atacante peruano Paolo Guerrero, com problemas estomacais, deve iniciar no banco.

“É natural que as duas equipes sejam apontadas como favoritas pela pontuação que atingiram, assim como pelo grau de maturidade que estão mostrando. Respeitamos o Palmeiras e sei que somos respeitados por eles. Mas não podemos tratar ainda como uma decisão, pois teremos muitos jogos pela frente depois disso”, disse Zé Ricardo.

Como punição pelos incidentes da partida contra o Palmeiras no primeiro turno, a torcida flamenguista não poderá acompanhar a partida no Estádio Palestra Itália. No embarque dos jogadores, porém, milhares de rubro-negros foram ao aeroporto Santos Dumont para manifestar apoio.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLAMENGO

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo-SP

Data: 14 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Tchê Tchê e Moisés (Cleiton Xavier); Roger Guedes, Rafael Marques (Lucas Barrios) e Dudu

Técnico: Cuca

FLAMENGO: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Gabriel, Everton e Leandro Damião

Técnico: Zé Ricardo

Histórico do confronto no Campeonato Brasileiro

(Unificado de 1959 a 2016) x JOGOS (58) 22 vitórias 19 empates 17 vitórias GOLS (153) 79 gols 74 gols Uma vitória marcante de cada time Flamengo 1 x 4 Palmeiras

9 de dezembro de 1979

Campeonato Brasileiro (terceira fase)

Local: Maracanã (Rio de Janeiro – RJ)

Árbitro: CCarlos Sérgio Rosa Martins (RS)

Renda: Cr$ 8.227.830,00

Público: 112.047

Flamengo: Cantarelli, Toninho, Dequinha, Manguito e Júnior; Carpegiani, Adílio (Beijoca) e Zico; Tita,Cláudio Adão e Reinaldo (Carlos Henrique). Técnico: Cláudio Coutinho.

Palmeiras: Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozi e Pedrinho Vicençote; Pires, Mococa e Jorge Mendonça; Jorginho (Carlos Alberto Seixas), César (Zé Mário) e Baroninho. Técnico: Telê Santana.

Gols: Jorge Mendonça 11’ do 1º Tempo; Zico) 9’, Carlos Alberto Seixas 23’, Pedrinho 31’ e Zé Mário aos 45’ do 2º Tempo.

Cartões Amarelos: Jorge Mendonça (Palmeiras).

Cartão vermelho: Beijoca (Flamengo) Flamengo 6 x 2 Palmeiras

13 de abril de 1980

Campeonato Brasileiro (segunda fase)

Local: Maracanã (Rio de Janeiro – RJ)

Árbitro: Maurílio José Santiago (MG)

Renda: Cr$ 5.672.260,00

Público: 70.389

Flamengo: Raul; Toninho, Rondinelli, Marinho e Júnior; Carpegiani, Andrade e Zico (Reinaldo); Tita, Nunes e Júlio César (Adílio). Técnico: Cláudio Coutinho.

Palmeiras: Gilmar; Rosemiro, Beto Fuscão, Polozi e Pedrinho Vicençote; Pires, Wilson (Mococa) e Jorginho (Carlos Alberto Seixas); Lúcio, César e Baroninho. Técnico: Oswaldo Brandão.

Gols: Tita 13’ e Zico 33’ do 1º Tempo; Zico 6’, Toninho 16’, Tita 27’, Baroninho 29’, Mococa 36’ e Nunes aos 43’ do 2º Tempo.

Cartões amarelos: Polozi e César(Palmeiras)

