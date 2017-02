Palmeiras enfrenta o Linense para embalar com Eduardo Baptista

O Palmeiras enfrenta o Linense às 17 horas (de Brasília) deste domingo, na Fonte Luminosa, em Araraquara, com o objetivo de embalar sob o comando de Eduardo Baptista. Criticado por parte da torcida alviverde, o treinador tem a chance de alcançar a segunda vitória consecutiva para se livrar momentaneamente da pressão.

Superar o Linense é essencial para o Palmeiras iniciar a próxima semana com tranquilidade. O time terá o primeiro compromisso de destaque no dia 22, quarta-feira. A equipe irá até a arena de Itaquera para enfrentar o arquirrival Corinthians.

Para não chegar ao clássico pressionado, o Verdão terá de obter uma atuação melhor do que aquela que rendeu a vitória por 2 a 0 contra o São Bernardo, na quinta-feira, no Palestra Itália. Torcedores organizados ficaram irritados com o desentrosamento do time no primeiro tempo e clamaram pela volta do técnico Cuca.

“Antes do clássico temos que pensar no Linense. Temos que seguir nessa sequência de vitórias. Deixamos muito claro que o treinador tem nosso total apoio, então temos que dar confiança”, disse o volante Felipe Melo, focado apenas no jogo válido pela quarta rodada do Paulistão.

“No ano passado, o Palmeiras não foi bem no Estadual e ganhou o Brasileirão. Não é fácil, nós estamos jogando contra times que estão treinando desde outubro. O importante é que os gols saíram no segundo tempo do jogo com o São Bernardo e que nós vencemos”, acrescentou.

O veterano zagueiro Edu Dracena e o meia venezuelano Alejandro Guerra, ainda em adaptação ao futebol brasileiro, serão poupados. Assim, o colombiano Yerry Mina deve fazer o primeiro jogo em 2017. No meio de campo, Raphael Veiga tem chances de começar como titular. Michel Bastos, em alta, pode substituir Roger Guedes.

O Palmeiras ocupa a liderança do Grupo C do Paulistão, com seis pontos. Já o Linense, com três pontos, aparece na segunda colocação do Grupo B. O técnico Guilherme Alves quer que a equipe esqueça a derrota por 3 a 1 da última rodada, contra o Mirassol, e enfrente o Verdão de igual para igual.

“Não adianta só marcar, nós temos que jogar com determinação para roubar a bola e depois ter personalidade para atacar. Se só marcarmos, a chance de pontuar enfrentando um time grande é praticamente zero. É um jogo em que toda a responsabilidade da vitória é do Palmeiras e por isso a gente pode tentar surpreender”, afirmou Alves.

FICHA TÉCNICA

LINENSE X PALMEIRAS

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Data: 19 de fevereiro de 2017, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Gustavo Rodrigues de Oliveira (ambos de SP)

LINENSE: Edson Kolln; Bruno Moura, Bruno Costa, Rodrigo Lobão e Thiago Carleto; Caíque, Tássio, Zé Antônio e Diego Felipe; Tatá e Gabrielzinho

Técnico: Guilherme Alves

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes (Michel Bastos), Moisés, Raphael Veiga e Dudu; Willian

Técnico: Eduardo Baptista