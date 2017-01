Palmeiras enfrenta a Chapecoense em primeiro jogo após desastre aéreo

Jornalistas de todo o mundo estão hospedados na cidade de Chapecó para o primeiro grande evento do futebol brasileiro em 2017. O Palmeiras, atual campeão brasileiro, reencontrará a Chapecoense no primeiro jogo após o desastre aéreo que vitimou 71 pessoas no dia 29 de novembro, nos arredores da cidade colombiana de Medellín.

O amistoso será realizado às 16h30 (de Brasília) deste sábado, na Arena Condá, e terá caráter beneficente. Toda a renda do duelo será destinada à reconstrução da Chape e aos familiares dos mortos. O Palmeiras ainda arcará com todas as despesas referentes à locomoção e à hospedagem em Chapecó.

Além das homenagens que serão prestadas às vítimas, entre elas 19 jogadores e 24 funcionários da Chape, o jogo dará ao técnico Eduardo Baptista a chance de colocar suas ideias em prática pela primeira vez. Substituto de Cuca nesta temporada, o treinador idealizou um esquema 4-1-4-1 para o Verdão. Ele levará para Chapecó a maior parte do elenco que tem à disposição.

O volante Felipe Melo, principal contratação para a disputa da Libertadores, iniciará o amistoso entre os titulares. Os reforços Michel Bastos, Raphael Veiga, Hyoran, Antônio Carlos e Willian também integrarão o grupo palmeirense. O meia Alejandro Guerra ainda aprimora a condição física e ficará trabalhando em São Paulo.

Destaques na conquista do Brasileirão, o zagueiro Yerry Mina e o meia Moisés também seguirão a rotina de treinos físicos na capital paulista. Já o restante da equipe palmeirense contará com a base que ergueu o eneacampeonato no dia 27 de novembro.

“É um pouco triste, mas ficamos felizes por ser o primeiro jogo da temporada e o primeiro jogo da Chapecoense, que tem alguns atletas emprestados pelo Palmeiras. Mas, quando a bola rolar, vamos querer ganhar. Deixamos nossos sentimentos aos familiares, mas vamos para fazer uma boa partida e ganhar”, disse o atacante Dudu.

O Palmeiras foi a última equipe que enfrentou a Chapecoense antes do desastre aéreo. A conquista do Brasileirão foi sacramentada com uma vitória por 1 a 0 diante dos catarinenses, no Palestra Itália. O lateral direito Fabiano, que jogou entre 2009 e 2014 no clube catarinense, foi o autor do gol do título.

A disputa do amistoso será mais uma das formas que o Palmeiras encontrou para ajudar a Chape. O Verdão enviou três jogadores para defender a equipe por empréstimo em 2017. O lateral direito João Pedro, o zagueiro Nathan e o volante Amaral vestirão as cores do clube de Chapecó pela primeira vez neste sábado.

A Chapecoense contratou outros 20 jogadores para defender a equipe no primeiro ano após a tragédia. Eles farão companhia a atletas formados nas categorias de base durante a disputa da Primeira Luga e do Campeonato Catarinense. Para o lugar do técnico Caio Júnior, morto no acidente, o clube trouxe o treinador Vagner Mancini.

Por conta do aspecto festivo, a organização da partida liberou a torcida mista no estádio e a presença de camisas de outros clubes. Também estão previstas homenagens aos sobreviventes, entre eles os jogadores Alan Ruschel, Neto e Jackson Follmann e o jornalista Rafael Henzel – que deverá trabalhar na transmissão da partida.

Este será o primeiro jogo que a Arena Condá receberá desde o velório das vítimas. A última vez que os torcedores puderam ver a Chape em ação no local foi no heroico empate por 0 a 0 com o San Lorenzo, que garantiu o time na final da Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X PALMEIRAS

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: 21 de janeiro de 2017, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

CHAPECOENSE: Artur Moraes; João Pedro, Douglas Grolli, Fabricio Bruno e Reinaldo; Andrei Girotto, Amaral e Nenén; Rossi, Niltinho e Wellington Paulista

Técnico: Vagner Mancini

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Egídio; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Alecsandro

Técnico: Eduardo Baptista