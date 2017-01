Palmeiras empata com Ferroviária e avança como primeiro do grupo

O Palmeiras encerrou sua participação na primeira fase da Copa São Paulo na tarde deste sábado. No Estádio da Fonte Luminosa, o time alviverde chegou a sair em desvantagem no marcador diante da Ferroviária, mas conseguiu buscar o empate por 1 a 1.

Com sete pontos ganhos, o Palmeiras avança como primeiro colocado do Grupo 7. A tradicional Ferroviária, para alegria da torcida em Araraquara, ficou com cinco pontos e também se classificou. Villa Nova-MG (4) e Paranoá (0) acabaram eliminados na primeira fase.

Os adversários dos dois classificados na próxima fase do torneio dedicado aos juniores já estão definidos. O Palmeiras encara o Sport, segundo lugar no Grupo 8 com seis pontos. Já a Ferroviária pega o Batatais, que manteve 100% de aproveitamento na mesma chave.

O Palmeiras entrou em campo já classificado à próxima fase e o técnico João Burse resolveu poupar alguns jogadores diante da Ferroviária. Logo aos 17 minutos do primeiro tempo, Rodolfo invadiu a área pela esquerda, tirou Léo Santos e finalizou com precisão, abrindo o placar para o time da casa.

A Ferroviária conseguiu levar a vantagem para o vestiário no intervalo, mas acabou sofrendo o gol de empate aos 10 minutos da etapa complementar. O Palmeiras acertou o travessão em uma jogada aérea e, no rebote, Léo Santos tocou para o fundo das redes.

Com intenso calor na cidade de Araraquara, os dois técnicos aproveitaram o regulamento da Copa São Paulo e mexeram no time. No entanto, o placar permaneceu empatado, resultado que leva Palmeiras e Ferroviária à próxima fase da Copa São Paulo.

Em mais duas partidas disputadas durante a tarde deste sábado, a Ponte Preta goleou o Atlético-BA por 7 a 0 e o Botafogo-SP bateu o Rio Branco por 4 a 0. Com esses resultados, os dois times paulistas estão classificados à próxima fase da Copa São Paulo.