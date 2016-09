Palmeiras é o único time brasileiro com histórico positivo em Itaquera

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O Corinthians pode se vangloriar a quase todos os times da Série A da sua força atuando dentro do estádio de Itaquera, mas terá pela frente neste sábado, às 16h (de Brasília), exatamente o último time a derrotá-lo na Zona Leste paulistana em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. Único time brasileiro com histórico positivo na arena alvinegra (três jogos, uma vitória, um empate, com vitória nos pênaltis, e uma derrota), o Palmeiras também tem boas lembranças do triunfo por 2 a 0 conquistado fora de casa, na quarta rodada daquela edição do torneio.

O duelo em questão foi disputado no dia 31 de maio, pouco depois da eliminação corintiana para o Guarani-PAR, na Taça Libertadores. Curiosamente, os paraguaios são justamente o outro time com histórico positivo na casa corintiana, vencendo na única vez em que atuou lá. Rafael Marques abriu o placar e Zé Roberto fechou a conta, em partida inspirada do ainda meia palmeirense Jorge Valdivia. Desde então, o Timão só foi superado dentro de casa em uma oportunidade, diante do Santos (1 a 2), mas pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O clube do Palestra Itália, por sua vez, não conseguiu ter o mesmo sucesso em clássicos regionais a partir daquela data. Jogou cinco vezes nessa condição, perdendo três (duas para o Santos, na Vila, e uma para o São Paulo, no Morumbi), empatando uma (contra o Tricolor, no Morumbi) e ganhando em apenas uma ocasião, também frente aos são-paulinos, mas no estádio do Pacaembu.

“É um clássico. Todo clássico é diferente, mexe com o torcedor, com a imprensa, jogadores, com a cidade. Mas é importante também contra o Santos, o São Paulo. É um clássico decisivo para os dois. A gente supõe que será um grande jogo”, avaliou o técnico Cuca, que venceu os dois duelos que fez contra o Corinthians como técnico palmeirense, no Paulista e no primeiro turno do Brasileiro.

Autor do gol no primeiro triunfo, o atacante Dudu esteve presente também no 2 a 0 do ano passado, em Itaquera, e na semifinal do Campeonato Paulista, em 2015, quando os alviverdes saíram vencedores nos pênaltis. Até o momento, o Palmeiras possui uma derrota, uma vitória e um empate jogando no estádio da abertura da Copa de 2014. Porém, como acabou passando nos pênaltis na igualdade por 2 a 2, o saldo é inegavelmente positivo.

“Nós respeitamos o Corinthians e sabemos que será uma partida muito disputada. Eles estão invictos há muito tempo lá e não vão querer perder a invencibilidade para nós, mas entraremos em campo em busca dos três pontos para seguirmos na liderança”, afirmou o avante, que contará em campo com a ajuda do meia Cleiton Xavier, goleador na vitória do primeiro turno.

“Pois é, são recordações muito legais. É bacana saber que marquei o gol da primeira vitória sobre o Corinthians na nossa nova casa e isso ficará guardado para sempre na história do clube. Só que o jogo já passou e agora temos uma partida muito complicada. O time deles não perde há um bom tempo no estádio, eles estão brigando pelas primeiras posições e teremos que ter atenção do começo ao fim para sairmos de lá com um bom resultado”, concluiu Cleiton.

Confira abaixo o retrospecto dos times da Série A em Itaquera

Palmeiras – 3 jogos – 1 vitória, 1 empate (com vitória nos pênaltis) e 1 derrota

Flamengo – 2 jogos – 2 derrotas

Atlético-MG – 3 jogos – 3 derrotas

Santos – 5 jogos – 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas

Ponte Preta – 4 jogos – 4 derrotas

Fluminense – 2 jogos – 1 empate e 1 derrota

Grêmio – 3 jogos – 2 empates e 1 derrota

Chapecoense – 1 jogo – 1 empate

Atlético-PR – 1 jogo – 1 derrota

Botafogo – 2 jogos – 1 empate e 1 derrota

São Paulo – 5 jogos – 1 empate e 4 derrotas

Sport – 3 jogos – 3 derrotas

Coritiba – 3 jogos – 1 empate e 2 derrotas

Cruzeiro – 1 jogo – 1 derrota

Vitória – 1 jogo – 1 derrota

Figueirense – 3 jogos – 1 vitória, 1 empate e 1 derrota

Internacional – 2 jogos – 2 derrotas

Santa Cruz – 1 jogo – 1 derrota

América-MG – nunca jogou

