Palmeiras e Chape devem realizar amistoso em janeiro na Arena Condá

Buscando se reconstruir após o acidente aéreo que vitimou grande parte de seu elenco, a Chapecoense pode iniciar sua retomada no futebol justamente contra o último time que enfrentou antes da tragédia ocorrida há um mês. Nesta quinta-feira, João Carlos Maringá, atual diretor de futebol da Chape, afirmou que a equipe catarinense está muito próxima de firmar um amistoso contra o Palmeiras em janeiro.

“Vamos ter um amistoso contra o Palmeiras no dia 21 de janeiro. O acerto está bem encaminhado. O Palmeiras sempre foi muito gentil com a gente, um clube irmão de verdade. Disputamos a Série B juntos em 2013 e o Paulo Nobre é muito querido por nós. A possibilidade de abrirmos o ano com este jogo aqui (em Chapecó) é bem grande”, declarou João Carlos Maringá à Rádio Bandeirantes.

O amistoso ocorrerá em mais uma ação para ajudar a Chapecoense em sua reconstrução após a tragédia. O Palmeiras tem se mostrado um dos clubes mais solícitos a auxiliar a Chape, tendo sido inclusive elogiado pela diretoria da equipe catarinense pelas atitudes tomadas após o acidente aéreo.

Uma das homenagens feitas pelo Palmeiras ocorreu na última rodada do Campeonato Brasileiro, em partida contra o Vitória. Impedido de entrar em campo com as camisas trocadas com os jogadores da Chapecoense na última partida realizada pelo elenco, na rodada anterior, o Verdão optou por usar sua camisa de jogo com os dizeres “força Chape” e com os nomes e números dos atletas que foram vítimas da tragédia.

Se for confirmado para o dia 21 de janeiro, o amistoso seria o primeiro jogo da Chapecoense após a tragédia que envolveu seus jogadores. A estreia oficial da equipe catarinense em 2017 está marcada somente para o dia 25, diante do Joinville, pela Primeira Liga.