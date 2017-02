Principal contratação do Palmeiras na temporada, Miguel Borja já deixou sua marca na estreia, na vitória sobre a Ferroviária pelo placar de 4 a 1, no sábado. O novo atacante atuou por 27 minutos no mesmo dia em que foi apresentado pelo clube. Neste domingo, o canal oficial do clube divulgou os bastidores de sua estreia com a camisa alviverde.

Desde a entrada no ônibus, até o vestiário pós-jogo, o vídeo mostra toda a trajetória do primeiro dia do novo camisa 12 do Palmeiras.

Confira o vídeo: