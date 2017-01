Palmeiras demonstra interesse na contratação do ex-corintiano Petros

O Palmeiras continua ativo no mercado de transferências de jogadores. O próximo alvo do clube paulista poderá ser o volante Petros, que ganhou projeção atuando pelo rival Corinthians e atualmente defende o Real Betis, da Espanha.

Segundo a imprensa espanhola, o Palmeiras ofereceu cerca de € 1,5 milhão (R$ 5,16 milhões) para tirar Petros do Betis. O contrato do jogador, com validade até 2019, está em processo de renovação e tem multa rescisória estipulada em € 8 milhões (R$ 27,51 milhões).

Em função da grande diferença entre o valor da proposta palmeirense e o da multa contratual e por considerar Petros um jogador importante em seu elenco, a tendência é de que o Betis descarte a negociação. O clube espanhol possui metade dos direitos econômicos do atleta.

O baiano Petros tem 27 anos e passou por Boa Esporte e Penapolense após deixar as categorias de base do Vitória. Pelo Corinthians, o jogador disputou 63 jogos entre 2014 e 2015, com quatro gols marcados – o primeiro deles justamente sobre o Palmeiras, em um clássico que terminou com vitória corintiana por 2 a 0, em Itaquera.

No Palmeiras, Petros chegaria para disputar posição em um meio-campo inflacionado pelas contratações do volante Felipe Melo, ainda não oficializada, e dos meias Guerra, Michel Bastos, Hyoran e Raphael Veiga. O atacante Keno também firmou vínculo como reforço para a atual temporada.