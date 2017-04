Palmeiras defende invencibilidade em duelo que já decidiu Libertadores

O duelo entre Palmeiras e Peñarol será inédito nesta edição da Copa Libertadores, que ainda prevê um confronto no Uruguai no dia 26 de abril. Na história das duas equipes, porém, a rivalidade já vem de 70 anos, com direito a disputa de título do torneio sul-americano e invencibilidade alviverde em território brasileiro.

Palmeiras e Peñarol já se enfrentaram 21 vezes na história, sendo nove vitórias, nove empates e três derrotas alviverdes. A primeira partida aconteceu há 70 anos, em janeiro de 1947, pela Taça do Atlântico – naquela oportunidade, os uruguaios venceram por 1 a 0. Já o primeiro triunfo palestrino foi registrado em abril de 1951, pela Taça Peñarol-Brasil/Uruguai – vitória por 2 a 1, com gols de Eduardo Lima e Jair Rosa Pinto.

Já na Libertadores, o primeiro confronto aponta para 1961, quando os times protagonizaram a decisão da Copa Libertadores. No primeiro jogo, no Uruguai, os mandantes venceram pelo placar mínimo. Já na partida de volta, os uruguaios seguraram o empate em 1 a 1 e garantiram o título do torneio – o segundo na vitórias história de cinco troféus. Apesar do revés, o Verdão fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a disputar uma final do campeonato.

No Brasil, o Palmeiras nunca foi derrotado pelo Peñarol. Foram oito partidas, sendo quatro vitórias e quatro empates. O Alviverde marcou 11 gols e foi vazado em cinco oportunidades. Os jogos foram disputados em 1955, 1961, 1965, 1968, 1973, 1982, 1994 e 2000.

Com uma rica história, a última vez em que Palmeiras e Peñarol se enfrentaram foi na Copa Libertadores de 200. Naquele ano, o Verdão defendia o título conquistado em 1999 e, após bom desempenho na primeira fase, em que garantiu a primeira colocação do grupo 7, que também contava com El Nacional-EQU, The Strongest-BOL e Juventude, o Alviverde encontrou o Peñarol-nas oitavas de final do torneio.

No Uruguai, derrota por 3 a 1. Em São Paulo, porém, o Palmeiras reverteu o placar, venceu por 2 a 0 e, nos pênaltis, garantiu vaga nas quartas de final. O Palestra chegou até a final daquela edição, quando foi vice-campeão ao empatar com o Boca Juniors por 2 a 2 na Argentina, e sem gols no Estádio do Morumbi, em duas partidas com arbitragem polêmica.

Além dos dois jogos de 2000, os times se encontraram oito vezes em partidas da Copa Libertadores. O Verdão venceu cinco, empatou um jogo e foi derrotado em duas oportunidades, sendo estas uma final, uma semifinal, uma oitavas de final e dois jogos da fase de grupos.