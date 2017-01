Palmeiras confirma empréstimo do zagueiro Antônio Carlos

Antônio Carlos é o sétimo reforço do Palmeiras para 2017. Revelado pelo rival Corinthians, o zagueiro que defendeu a Ponte Preta no ano passado acertou um contrato de empréstimo válido por um ano com o clube do Palestra Itália, conforme anunciado na noite desta terça-feira.

Natural do Rio de Janeiro, onde iniciou carreira nas categorias de base do Fluminense, Antônio Carlos tem 23 anos, é vinculado à Tombense e também já passou por Oeste, Avaí e Flamengo.

Pelo Corinthians, Antônio Carlos ganhou destaque ao marcar os gols da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na final da Copa São Paulo de Juniores de 2012. Na época, ele era parceiro de zaga do hoje badalado Marquinhos, que defende o francês Paris Saint-Germain, e não teve o mesmo espaço do que o companheiro no Parque São Jorge.

Com a esperança de se firmar no Palmeiras, Antônio Carlos terá a concorrência Vitor Hugo, Mina, Edu Dracena e Thiago Martins. O clube tem a opção de compra dos direitos econômicos do atleta ao final do empréstimo.