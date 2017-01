Allione acerta empréstimo e irá defender o Bahia até o fim de 2017

O meia Allione não irá atuar pelo Palmeiras na temporada de 2017. Nesta sexta-feira, a assessoria do argentino confirmou que o atleta será emprestado ao Bahia. Sem espaço na equipe paulista, o jogador chega com contrato válido até dezembro deste ano.

Feliz em se juntar a uma equipe em que terá mais espaço, Allione exaltou a chegada ao Bahia. “Tenho alguns objetivos na carreira e essa escolha passa por isso. O Bahia acreditou no meu potencial e abriu as portas para mim. Não vejo a hora de entrar em campo e defender essa grande equipe”, declarou.

O contrato de empréstimo de Allione ao Bahia valerá até dezembro de 2017, mas o vínculo com o Palmeiras segue sendo até julho de 2019. Mesmo sabendo que ainda irá retornar ao Verdão, o meia fez questão de agradecer ao clube paulista pelo período em que defendeu a equipe.

“Graças ao Palmeiras, tive a oportunidade de vir ao Brasil e demonstrar o meu futebol. Sou muito grato por tudo o que o clube fez por mim nesse período e só tenho a agradecer a todos os funcionários, companheiros, comissão técnica, departamento médico, diretores e torcida”, afirmou.

Allione chegou ao Palmeiras em 2014, vindo do Vélez Sarsfield, e foi anunciado junto com um pacote de jogadores contratados do futebol argentino. Tratado como uma grande promessa, o meia de 22 anos não conseguiu ter uma grande sequência de jogos em sua passagem pelo Verdão. Com isso, a chegada ao Bahia servirá para que o argentino tenha mais tempo de jogo para mostrar seu potencial.