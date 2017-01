Palmeiras busca primeira vitória contra a Ponte Preta na arena

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, em seu primeiro jogo no Palestra Itália em 2017, o Palmeiras disputa amistoso contra a Ponte Preta. Além de ajustar o time para o Campeonato Paulista, o time alviverde buscará a primeira vitória sobre o adversário de Campinas na arena.

Desde a reinauguração do Estádio Palestra Itália, realizada em novembro de 2014, o Palmeiras já disputou três partidas com a Ponte Preta e continua sem vencer. Invicto na nova arena, o tradicional time de Campinas acumula uma série de duas vitórias e um empate.

No primeiro jogo, disputado em fevereiro de 2015, a Ponte Preta ganhou por 1 a 0 com gol anotado por Wanderson. A partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, marcou a estreia pelo Palmeiras do atacante Dudu, que se tornaria ídolo da torcida alviverde.

O segundo encontro entre os clubes no renovado Estádio Palestra Itália ocorreu em outubro de 2015, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de uma goleada por 5 a 0 diante da Chapecoense, o Palmeiras enfrentou protestos dos torcedores durante o jogo e acabou derrotado por 1 a 0, gol de Fernando Bob.

O terceiro e último jogo, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizado em agosto do ano passado. O Palmeiras chegou a liderar o placar duas vezes, mas sofreu o empate da Ponte Preta. Rafael Marques, Wellington Paulista, Thiago Martins e William Pottker fizeram os gols.

No confronto mais recente, Eduardo Baptista comandou o time de Campinas. Depois de estrear pelo Palmeiras no amistoso contra a Chapecoense, o treinador disputará sua primeira partida pelo novo clube como mandante justamente diante da Ponte Preta.

No último teste antes da estreia no Campeonato Paulista, o Palmeiras deve entrar em campo com a seguinte escalação: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Thiago Martins (Vitor Hugo) e Zé Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu (Vitinho); Lucas Barrios.

Veja os três jogos entre Palmeiras e Ponte Preta na arena:

05/02/2015 – Palmeiras 0 x 1 Ponte Preta (Campeonato Paulista)

14/10/2015 – Palmeiras 0 x 1 Ponte Preta (Campeonato Brasileiro)

21/08/2016 – Palmeiras 2 x 2 Ponte Preta (Campeonato Brasileiro)