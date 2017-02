Palmeiras anuncia renovação com atacante Dudu até o final de 2020

No começo da temporada de 2017, além de investir em contratações, o Palmeiras vem protegendo os principais jogadores do elenco. Na noite desta terça-feira, por meio de sua assessoria de imprensa, o clube anunciou a renovação de contrato do atacante Dudu até o final de 2020.

“Sempre falei que tinha muito carinho pelo clube e que gostaria de permanecer por muito tempo. Obrigado a Deus por me dar saúde e sabedoria para poder jogar e ajudar o time a conquistar os objetivos, que neste ano serão ainda maiores. Podem ter certeza de que sempre honrarei essa camisa, como sempre fiz”, escreveu Dudu em seu perfil no Instagram.

Após vencer a concorrência com seus rivais, o Palmeiras contratou o jogador em janeiro de 2015. O vínculo atual, que venceria no final de 2018, foi renovado por mais dois anos. O clube já havia adquirido os 50% dos direitos econômicos que ainda pertenciam ao Dinamo de Kiev.

Com 25 gols em 112 partidas com a camisa do Palmeiras, Dudu participou como protagonista dos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016. Convocado para defender a Seleção no amistoso contra a Colômbia, ele balançou as redes e garantiu o triunfo do time da casa no Engenhão.

Dudu chegou a receber uma proposta do futebol chinês durante a temporada passada, recusada pelo Palmeiras. Aos 25 anos de idade, identificado com a torcida alviverde, o camisa 7 costuma reiterar o desejo de cumprir seu contrato até o final com o clube palestrino.

Durante o Campeonato Brasileiro 2016, após a lesão do goleiro Fernando Prass, Dudu ganhou a braçadeira de capitão do técnico Cuca. Com uma postura mais equilibrada dentro de campo, o atacante cresceu de rendimento e ergueu a taça de campeão no Palestra Itália.

Recentemente, o Palmeiras prolongou os contratos dos meio-campistas Moisés (31 de dezembro de 2020), Tchê Tchê (25 de dezembro de 2019) e Thiago Santos (25 de dezembro de 2019). O atacante Roger Guedes, por sua vez, manteve o vínculo até março de 2021, mas ganhou aumento salarial.