Palmeiras acerta renovação de contrato de Thiago Martins

O Palmeiras definiu, nesta segunda-feira, a renovação com o zagueiro Thiago Martins, de 21 anos. O atleta acertou um novo vínculo com o alviverde que irá até o dia 31 de dezembro de 2019. Seu contrato anterior vencia ao fim de 2018.

A extensão do contrato do jogador ocorreu em um momento difícil na carreira do zagueiro. No início do mês, Thiago se lesionou com uma torção no ligamento cruzado anterior do joelho, fato que o deixará afastado dos gramados por cerca de seis meses após procedimento cirúrgico, e o deixa de fora do restante do Campeonato Paulista.

É a segunda lesão grave nos ligamentos do joelho joelho do atleta em pouco tempo, já que, em 2014, também ficou longo período sem atuar devido ao problema.

Thiago Martins chegou ao Palmeiras em 2013, contratado junto ao Mogi Mirim, e chegou a participar da campanha do Verdão na Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. Em 2014, disputou a Copa São Paulo de Juniores pela equipe até se lesionar. Passou pelo Paysandu em 2015, por empréstimo, e voltou ao alviverde em 2016, e foi parte da campanha da conquista do título brasileiro.