Orgulhoso, Nelsinho crê em sucesso do filho Eduardo no Palmeiras

Com passagem pelo Palmeiras no começo dos anos 1990, Nelsinho Baptista vive a expectativa de ver o filho Eduardo iniciar seu trabalho no comando do clube alviverde. Satisfeito com a evolução do herdeiro como treinador, ele acredita no sucesso da empreitada.

Na condição de preparador físico, Eduardo integrou as comissões técnicas chefiadas pelo pai durante os 11 anos. No início de sua carreira como técnico, ele passou por Sport, Fluminense e Ponte Preta antes de assinar com o Palmeiras, para alegria de Nelsinho.

“Todos que são pais se sentem muito orgulhosos quando seus filhos começam a galgar profissionalmente os degraus do reconhecimento”, disse Nelsinho em entrevista à Fox Sports. “Estou muito feliz e confiante no trabalho dele”, acrescentou o experiente treinador, hoje no Vissel Kobe, do Japão.

Durante junho de 1991 a agosto de 1992, Nelsinho Baptista acumulou 80 jogos (42 vitórias, 18 empates e 20 derrotas) pelo Palmeiras, então em uma longa fila de títulos. Ele viveu o começo da prolífica Era Parmalat, mas deixou o time sem a sonhada conquista.

Pelo Corinthians, Nelsinho conquistou o histórico Campeonato Brasileiro 1990 e o Campeonato Paulista 1997. No comando do São Paulo, ganhou a edição de 1998 do Estadual. Pelo Sport, faturou o Campeonato Pernambucano 2008 e 2009 e a Copa do Brasil 2008.

“Trabalhamos juntos por 11 anos e ele me ajudou muito não só na parte profissional, mas como filho também. Era uma pessoa que me questionava muito e fez com que a gente atingisse uma evolução”, disse Nelsinho. “(Meu conselho) é manter o que vem fazendo. O que importante é manter o comando e a qualidade”, completou.