Olímpia anuncia contratação em definitivo do paraguaio Mendieta

O meia William Mendieta, que estava emprestado pelo Palmeiras, foi adquirido em definitivo pelo tradicional Olímpia, do Paraguai. O time de Assunção anunciou o acerto com o meia de 27 anos de idade por meio da Internet durante a noite desta terça-feira.

O Olímpia comprou 50% dos direitos econômicos de Mendieta e estabeleceu um contrato válido por três anos com o jogador. Marco Trovato, presidente do time paraguaio, festejou o acerto através de sua conta no Twitter. “Bem-vindo de volta”, escreveu, chamando o atleta de “mago”.

Contratado pelo Palmeiras em 2013, Mendieta marcou oito gols em 38 partidas e participou do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tinha contrato até 2017 e passou a defender o Olímpia por empréstimo de maneira bem-sucedida em fevereiro de 2015.

Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, investiu recursos próprios para contratar William Mendieta, então jogador do Libertad, e agora será ressarcido com os valores da venda ao Olímpia, enquanto o lucro alcançado na operação fica com o clube alviverde.

O Palmeiras já confirmou sete contratações de forma oficial. Os meias Raphael Veiga, Hyoran e Michel Bastos e o atacante Keno se apresentaram nesta terça-feira. Já o meia venezuelano Alejandro Guerra e o volante Felipe Melo ganharam mais alguns dias de férias. O zagueiro Antônio Carlos, que estava na Ponte Preta, foi o último anunciado.