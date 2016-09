OAB lança campanha por inclusão de deficientes físicos no Derby

São Paulo , SP

Na tarde deste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0, em Itaquera. No Derby, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB SP) lançou a campanha “Inclusão+”, com a finalidade de dar visibilidade à questão da acessibilidade para pessoas com deficiência.

“A causa ganhou maior destaque este ano por conta das Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Criou-se um ambiente para a sociedade ampliar seu conhecimento do tema e discutir e cobrar políticas públicas que favoreçam a acessibilidade e a inclusão. A OAB SP vai dar a sua colaboração difundindo mensagens sobre a necessidade da inclusão de pessoa com deficiência em diferentes áreas do convívio social”, disse Marcos da Costa, presidente da OAB SP.

Com apoio dos clubes, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Paulista de Futebol (FPF), a campanha também será divulgada em jogos do São Paulo e do Santos nas próximas semanas. A ideia é incentivar a sociedade a fazer a sua parte pela inclusão em diferentes campos, da da empregabilidade da pessoa com deficiência ao lazer em espaços públicos.

Há ainda a preocupação de expor a acessibilidade nas escolas e na formação de grade curricular com disciplinas de inclusão social, bem como mais postos públicos de saúde com equipamentos voltados para esse público. A construção e readequação de parques, teatros e cinemas com acessibilidade e o respeito com as vagas reservadas para pessoas com deficiência também estão entre as propostas da campanha da OAB SP.

O ano de 2016 é referência para a causa da acessibilidade e da inclusão não só pelas conquistas nas Paralimpíadas, mas também pela celebração dos dez anos da Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência pela ONU. No Brasil, entrou em vigor em janeiro a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), depois de longo debate no Congresso Nacional.

Por tudo isso, a secional paulista da Ordem irá comemorar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência (21/09) com a entrega de láureas de homenagem aos paratletas brasileiros na sede institucional da entidade. Na oportunidade, serão apresentadas as peças da campanha “Inclusão+” para a sociedade.