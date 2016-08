Nova camisa do Palmeiras é inspirada no título da Copa do Brasil 2015

A vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-PB, alcançada na noite desta quarta-feira, marcou a estreia do novo uniforme III do Palmeiras. Predominantemente azul, o modelo utilizado no Estádio Palestra Itália é inspirado no título da edição de 2015 da Copa do Brasil.

No último dia 2 de dezembro, após ganhar do Santos por 2 a 1 no tempo normal, o Palmeiras assegurou o tricampeonato da Copa do Brasil ao triunfar por 4 a 3 nos pênaltis. O uniforme utilizado por Fernando Prass, responsável pela ultima cobrança, inspirou o novo modelo.

Com dois tons de azul e detalhes dourados, o traje é o mesmo vestido pelo goleiro na final da Copa do Brasil 2015. Durante a disputa da edição de 2016 do torneio nacional, o clube alviverde planeja usar o uniforme III sempre que possível – a camisa dos arqueiros agora é cinza.

“É uma camisa que foi feita despretensiosamente para os goleiros em 2015, agradou a todos e acabou ficando marcada, pois foi com ela que fizemos nosso último gol na Copa do Brasil. Para homenagear a conquista, todo o time vestirá esta camisa na edição de 2016 da competição”, disse Paulo Nobre, presidente do Palmeiras.

André Xavier, gerente de produto da Adidas, espera que o modelo traga sorte. “Junto com o Palmeiras, decidimos relançá-la como camisa de linha para, mais do que relembrar este momento, espalhar esta inspiração para todos os lados do campo e da arquibancada neste novo desafio do clube”, declarou.

Por ter disputado a Libertadores, o Palmeiras iniciou a defesa do título da Copa do Brasil diretamente nas oitavas de final. Como ganhou do Botafogo-PB por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, o time palestrino pode perder por até dois gols de diferença na partida de volta, marcada para o dia 21 de setembro, em João Pessoa.

