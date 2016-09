Nobre se envolve em confusão, e administradora da arena registra BO

Em um jogo com status de final, o Palmeiras ficou no empate por 1 a 1 com o Flamengo na noite desta quarta-feira. Nos camarotes do Estádio Palestra Itália, Paulo Nobre, presidente do clube alviverde, se envolveu em uma confusão, o que levou a administradora da arena a registrar um boletim de ocorrência.

Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo abriu o placar por meio de Alan Patrick. De acordo com pessoas que acompanharam o incidente, Paulo Nobre ficou insatisfeito com um flamenguista que comemorou o gol em um camarote vizinho e mandou seus seguranças retirarem o torcedor.

Segundo fontes próximas da empresa, a Real Arenas, criada pela WTorre para administrar a arena palmeirense, registrou um boletim de ocorrência contra Paulo Nobre.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a partida foi disputada com o setor gol norte da arena fechado e sem ingressos destinados à torcida visitante. A medida é uma punição pelos incidentes do jogo pelo primeiro turno entre Palmeiras e Flamengo.

A 13 rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem 48 pontos ganhos, apenas um a mais que o Flamengo. Às 16 horas (de Brasília), o time alviverde enfrenta o Corinthians, em Itaquera. Já os rubro-negros, às 11 horas de domingo, pegam o Figueirense, no Pacaembu.

Recomendado para você