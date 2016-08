Nobre considera venda de Jesus bom negócio e vê grupo focado no título

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Negociado com o Manchester City, o atacante Gabriel Jesus permanecerá no Palmeiras até o final do Campeonato Brasileiro. O presidente Paulo Nobre, satisfeito com os moldes da transferência do jogador, garante que o elenco está concentrado na busca pelo título, apesar do assédio de outros clubes.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Gabriel Jesus foi vendido ao Manchester City por 32 milhões de euros. Dono de 30% dos direitos econômicos do jogador, o clube tenta na Justiça aumentar o percentual para 52,5%, abocanhando a parte de Fabio Caran, ex-empresário do atleta, por quebra de contrato.

“Foi um bom negócio”, disse Nobre na noite de quinta-feira, data da festa pelos 102 anos do clube. “Sempre acho que pode ser melhor, mas foi um bom negócio sem dúvida nenhuma para o Palmeiras e para o jogador”, acrescentou o presidente da agremiação.

Na tentativa de evitar a saída de Gabriel Jesus, o Palmeiras chegou a oferecer um plano de carreira, sem sucesso. O clube, por outro lado, conseguiu manter outros atletas assediados por equipes do exterior, como os atacantes Dudu e Roger Guedes e o zagueiro Vitor Hugo.

“As conversas sobre todas as ofertas que eventualmente aconteceram foram muito tranquilas. Precisa saber que, se um jogador recebe uma proposta, fica tentado a mudar de clube. Mas quando entende que a continuidade pode ser ainda mais benéfica, tranquilamente se convence”, explicou Nobre.

Melhor equipe do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras lidera o torneio nacional com 40 pontos ganhos, dois a mais que o Atlético-MG. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Mané Garrincha, o time alviverde encara Fluminense.

A 17 rodadas do final, Paulo Nobre assegura que o elenco segue concentrando na busca pelo título que o clube não conquista desde 1994. “Nosso grupo está muito unido, focado no jogo a jogo e sabe da importância de ganhar o Campeonato Brasileiro”, afirmou o dirigente, com mandato até o final de 2016.

“Cobro dos jogadores a mesma coisa que cobro da minha diretoria. Não quero que ninguém chegue no futuro, olhe para trás e ache que poderia ter feito alguma coisa que não fez. Todos se doam ao máximo, os jogadores em campo e a gente fora”, declarou Nobre.

