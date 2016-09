Nobre confirma Galiotte como candidato em pleito presidencial

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

A situação definiu seu representante nas próximas eleições presidenciais do Palmeiras na noite desta segunda-feira. Maurício Precivalle Galiotte, um dos quatro vices da chapa atual, foi confirmado por Paulo Nobre como candidato.

Galiotte, atual primeiro vice, concorreu pelo posto de representante da situação com Genaro Marino Neto, segundo vice. A oposição ainda não definiu um nome e pode abrir mão de participar, deixando as eleições com candidato único. O pleito, por enquanto sem data definida, deve ocorrer até o começo de dezembro.

Genaro Marino (primeiro vice), Antonino Jesse Ribeiro (segundo vice) e Victor Fruges (terceiro vice), integrantes da gestão de Paulo Nobre, compõe a chapa ao lado de Maurício Galiotte. A novidade é a presença de José Carlos Tomaselli como quarto vice – atualmente, ele é diretor administrativo e membro suplente do COF.

Responsável por apaziguar os atritos entre Palmeiras e Crefisa ao longo da gestão de Paulo Nobre, Maurício Galiotte é respeitado no clube e tem boa relação inclusive com membros da oposição. Ele conta com apoio do ex-presidente Mustafá Contursi, ainda com poder na política palestrina.

Galiotte vem frequentando os treinamentos do Palmeiras na Academia de Futebol e observa os trabalhos da beirada do gramado. No local, o dirigente costuma conversar com Alexandre Mattos, diretor de futebol, e também já foi visto falando com o técnico Cuca.

Estudar a permanência de Mattos e Cuca, aliás, estará entre as primeiras tarefas do próximo presidente, já que ambos têm acordo com o Palmeiras apenas até o final desta temporada. O contrato de patrocínio com a Crefisa/FAM também vence no fim de 2016.

