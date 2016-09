No Verdão até dezembro, Cuca revela intenção de voltar à China em 2017

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Cuca fez uma revelação surpreendente sobre seu futuro na noite desta sexta-feira. Contratado pelo Palmeiras até o fim deste ano, o técnico do líder do Campeonato Brasileiro afirmou em entrevista à Rádio Globo que deseja voltar para o futebol chinês em 2017.

“É…ano que vem é o que a gente pretende”, disse o treinador ao ser questionado se voltaria para o país onde trabalhou entre 2014 e 2015. Cuca comandou o Shandong Luneng por duas temporadas até sair em dezembro do ano passado, sendo substituído por Mano Menezes na ocasião.

O técnico ainda revelou que treinar o Vasco, único entre os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro pelo qual não passou, é também uma de suas metas profissionais. “O Vasco é um grande clube. Hoje é muito bem dirigido pelo Jorginho e faz parte dos nossos planos também”, acrescentou.

No comando do Palmeiras desde março, Cuca tem seus motivos para mirar outros horizontes, já que seu vínculo com o clube de Palestra Itália se encerra no fim de 2016. Um contrato maior não foi discutido porque segundo Paulo Nobre, presidente do Verdão, uma eventual extensão terá de ser discutida pela nova gestão definida após as eleições marcadas para o final deste ano.

“O Cuca é um grande treinador, mas será o próximo presidente que terá de decidir. Afinal, ele será o comandante do clube pelos próximos dois anos”, disse o mandatário alviverde durante a festa realizada em comemoração aos 102 anos do clube, no fim de agosto.

