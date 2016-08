Com Jesus e Mina de volta, Palmeiras pega Fluminense em Brasília

O Palmeiras defende a liderança do Campeonato Brasileiro às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Mané Garrincha. O confronto a ser disputado na capital federal marca os retornos do atacante Gabriel Jesus e do zagueiro Yerry Mina à equipe titular alviverde.

Convocado para disputar as Olimpíadas do Rio de Janeiro com a Seleção, Gabriel Jesus perdeu as últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro. Já Yerry Mina, vítima de uma lesão muscular, não atua desde o dia 12 de julho, data do empate por 1 a 1 com o Santos.

Apesar de perder seis rodadas consecutivas, Gabriel Jesus, responsável por 10 gols em 14 partidas, permanece como artilheiro do torneio nacional. O duelo com o Fluminense, válido pela 22ª rodada, é o primeiro do jogador pelo Palmeiras após a venda ao Manchester City – ele se apresenta ao novo clube apenas em 2017.

“Independentemente de qualquer situação, eu me doarei ao máximo. Comigo, não tem essa. Se tiver que dar carrinho, vou dar. Amo esse clube. Ele me abriu as portas e sou jogador do Palmeiras. Podem ficar tranquilos com relação ao meu comprometimento, porque ele será o mesmo de sempre”, afirmou Jesus.

Suspenso, o volante Thiago Santos, que costuma atuar nos jogos como visitante, deve ser substituído por Arouca. Já o atacante Erik, de volta após cumprir gancho, briga para seguir como titular. Com a escalação de Mina, Thiago Martins retorna ao banco de reservas.

Para manter a liderança do Campeonato Brasileiro, os atletas palmeirenses contam com o apoio da torcida no Estádio Mané Garrincha. Na vitória sobre o Flamengo, os palestrinos praticamente dividiram a arena localizada em Brasília com os rubro-negros.

Já o Fluminense, invicto há quatro partidas, ganhou as duas últimas e pretende entrar de vez na briga por uma vaga no G4. Os pupilos de Levir Culpi enxergam o triunfo contra o Palmeiras como uma chance de o time mostrar realmente a sua força no Campeonato Brasileiro.

“O jogo contra o Palmeiras realmente é muito importante, porque se trata do líder da competição e pode nos dar uma exata noção de como estamos dentro daquilo que projetamos para a sequência da temporada, que é brigar na parte de cima da tabela de classificação”, disse o goleiro Diego Cavalieri, ex-palmeirense.

O Fluminense terá duas modificações em relação ao triunfo contra o Santa Cruz na 21ª rodada do torneio nacional. Os meias Marcos Junior e Cícero retornam de suspensão e reaparecem nas vagas ocupadas por Edson e Danilinho. No primeiro turno, os tricolores perderam por 2 a 0 para o Palmeiras em São Paulo.

O zagueiro Henrique, mais um ex-palmeirense, garante que o Fluminense está preparado para a revanche. “O Gabriel Jesus é um jogador de qualidade e diferenciado. No Brasileiro, há outros que fazem a diferença, e o Palmeiras também tem outros, tanto que é o melhor ataque. Precisamos entrar ligados”, alertou.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X PALMEIRAS

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 28 de agosto de 2016 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

FLUMINENSE: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Cicero e Gustavo Scarpa; Marcos Junior, Wellington e Henrique Dourado

Técnico: Levir Culpi

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca, Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes (Erik), Dudu e Gabriel Jesus

Técnico: Cuca

