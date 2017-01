Na mira do Corinthians, volante Gabriel se despede do Palmeiras

O volante Gabriel usou a Internet para se despedir do Palmeiras por meio de uma mensagem postada na tarde desta sexta-feira. Com a passagem pelo clube alviverde oficialmente encerrada, o jogador de 24 anos está na mira do arquirrival Corinthians.

Contratado pelo Palmeiras em 2015 a pedido do técnico Oswaldo de Oliveira, Gabriel estava emprestado pelo Monte Azul até o final de 2016. O clube alviverde e o jogador chegaram a estabelecer um pré-acordo para renovar o contrato, mas o compromisso acabou desfeito.

“Gostaria de agradecer aos companheiros, comissão técnica, todos os funcionários, diretoria e torcida do Palmeiras. Fiz amigos, amadureci como atleta e pessoa, evolui na carreira”, diz e mensagem publicada por Gabriel por meio de seus perfis em redes sociais.

Prejudicado por uma lesão no joelho em 2015 e um problema muscular em 2016, Gabriel encerra sua passagem pelo Palmeiras com três gols em 59 partidas. Querido pela torcida, o atleta participou dos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Em sua mensagem de despedida, Gabriel informou que, em conjunto com seus empresários, vem estudando as propostas recebidas. Na mira do Corinthians, time dirigido pelo técnico Fábio Carille, o volante planeja defender um “clube com ambições gigantes” em 2017.

