Moisés vê Borja parecido com Jesus e defende Eduardo Baptista

Em seu primeiro jogo na temporada de 2017, Moisés participou do triunfo por 2 a 0 sobre o São Bernardo, alcançado na noite de quinta-feira, no Palestra Itália. Novo camisa 10 palmeirense, ele defendeu o técnico Eduardo Baptista das críticas, além de comentar o estilo do recém-chegado Miguel Borja.

No intervalo do confronto com o São Bernardo, com o placar inalterado, torcedores organizados gritaram “Eduardo, presta atenção, essa torcida quer gritar é campeão” e entoaram o nome de Cuca, que deixou o Palmeiras após conquistar o Campeonato Brasileiro 2016. Outros espectadores condenaram a manifestação e vaiaram o grupo.

“Tem que ter paciência, porque se a torcida começa a gritar e querer jogar a responsabilidade em cima do treinador.. A gente sabe que ele não tem culpa”, disse Moisés à ESPN Brasil, tentando enxergar a situação sob a ótica dos espectadores insatisfeitos.

“É claro que nós esperávamos um pouco mais de paciência, até porque ontem foi o terceiro jogo. Mas a gente tem que ver o lado do torcedor: ele ainda está com a memória da alegria pelo título brasileiro. Precisa entender que aquela fase passou, que os adversários que estamos enfrentando vêm trabalhando desde novembro”, disse.

O novo camisa 10 palmeirense ainda deu suas primeiras impressões sobre o colombiano Miguel Borja. O centroavante não foi inscrito no Campeonato Paulista e deve estrear apenas na Copa Libertadores, mas já vem participando de treinamentos na Academia de Futebol com o restante do elenco.

“O Borja é um jogador que lembra um pouco o estilo do Gabriel Jesus: tem muita força e também explosão”, opinou Moisés. “Ele é estrangeiro. A gente tem que entender isso. Tem adaptação ao clima, alimentação. Por mais que seja sul-americano”, completou.

Com o triunfo sobre o São Bernardo, o Palmeiras chegou aos seis pontos ganhos e assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. Às 17 horas (de Brasília) de domingo, em Araraquara, o time defendido por Moisés encara o Linense.