Moisés tira pontos do joelho esquerdo: “Tudo caminhando bem”

Vítima de uma grave lesão no joelho esquerdo, o meio-campista Moisés vem desfalcando o Palmeiras. Nesta terça-feira, por meio de um vídeo publicado na Internet, o jogador noticiou a retirada dos pontos que recebeu após passar por intervenção cirúrgica.

“Vamos para a próxima etapa! Graças a Deus tudo caminhando bem!”, diz a mensagem que acompanha o vídeo da retirada dos pontos do joelho esquerdo. O camisa 10 do Palmeiras precisará de aproximadamente seis meses para retomar as atividades em campo.

Moisés sofreu a lesão durante o confronto com o Linense, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista e disputado em Araraquara. Após dividida com Zé Antônio, o jogador rompeu os ligamentos cruzado anterior e colateral medial do joelho esquerdo.

Desfalcado de Moisés, o Palmeiras enfrenta o Jorge Wilstermann às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália, pela Copa Libertadores. O time deve jogar com Fernando Prass; Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo; Michel Bastos, Tchê Tchê, Dudu e Keno (Guerra); Borja.