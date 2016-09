Moisés reconhece que o Palmeiras foi “muito mal” contra o Flamengo

O meio-campista Moisés foi bastante autocrítico ao deixar o gramado do Palestra Itália após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, na noite desta quarta-feira. A sua equipe atuou com um jogador a mais na maior parte do jogo – o volante Márcio Araújo havia sido expulso –, porém não produziu o suficiente para ir além da igualdade.

“A verdade é que não fizemos um bom jogo. O Flamengo foi melhor. Temos que reconhecer. Tecnicamente, fomos muito mal. Jogadores que costumam se destacar estiveram bem abaixo. E eu me coloco nesse meio”, comentou Moisés.

O resultado, contudo, não foi de todo ruim. Afinal, o Palmeiras perdia por 1 a 0 (gol do meia Alan Patrick) até os 37 minutos do segundo tempo, quando o atacante Gabriel Jesus balançou as redes. O empate deixou o líder do Campeonato Brasileiro com 47 pontos ganhos, um à frente do próprio Flamengo.

“Continuamos líderes porque empatamos. Teve entrega. Então, vamos descansar porque estamos no meio de uma sequência muito pesada de jogos”, avaliou Moisés, já de olho no clássico contra o Corinthians, na tarde de sábado, em Itaquera.

Para os companheiros de Moisés, a situação favorável na tabela precisa ser valorizada, apesar da lamentação pelo empate com o Flamengo. “Foi um jogo difícil. Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória, mas continuamos na liderança. É isso que importa”, disse o também meio-campista Tchê Tchê.

Recomendado para você