Moisés passa por cirurgia e tranquiliza torcida do Verdão

Conforme informação antecipada pela Gazeta Esportiva, o meia Moisés passou por cirurgia nesta quarta-feira após romper os ligamentos cruzado anterior e colateral medial do joelho esquerdo. Por meio de sua conta no Facebook, o jogador tranquilizou a torcida após o procedimento.

Moisés se machucou na goelada do Palmeiras sobre o Linense, no último domingo, em Araraquara. Com nove minutos de jogo, o meia disputou bola com Zé Antônio e se chocou com o volante. Na queda, o camisa 10 ficou com a perna esquerda travada no solo e acabou se lesionando.

Após exames realizados em São Paulo, o Palmeiras confirmou que Moisés rompeu os ligamentos cruzado anterior e colateral medial. Após o confronto, o meio-campista chegou a chamar Zé Antônio, com quem jogou no Sport, em 2010, e Portuguesa, em 2012, de “agressor”. O volante, que chegou a receber ameaças de morte pela jogada, foi defendido pelo atacante Willian, que também atuou com o atleta.

Sem Moisés, o Palmeiras irá inscrever o centroavante Borja no Paulistão. O colombiano, que inicialmente não iria atuar na fase inicial do Estadual, poderá estrear com a camisa alviverde em março. Para isso, o clube deverá encaminhar um laudo médico à Federação Paulista de Futebol atestando que o camisa 10 alviverde não terá condições de jogo pelo resto do campeonato.