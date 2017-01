Moisés ganha camisa 10 do Palmeiras: “Vou honrar da melhor forma”

Com a saída do meia Cleiton Xavier, contratado pelo Vitória, a camisa 10 do Palmeiras ficou vaga. Por meio de um vídeo publicado em seu canal oficial no YouTube, o clube confirmou que o número mítico ficará com o meio-campista Moisés, um dos destaques do título brasileiro de 2016.

A convite da TV Palmeiras, o jogador participou de uma caça ao tesouro nas dependências do novo Centro de Excelência. Após responder perguntas sobre a história do clube, Moisés encontrou seu tesouro dentro de uma pequena caixa. Ao abrir, achou a camisa 10 com seu nome.

“Rapaz, que peso, hein! Que responsabilidade. Sem palavras. Só de vestir a camisa do Palmeiras já é uma satisfação muito grande. Vestir essa camisa que foi tão bem representada traz uma responsabilidade ainda maior de procurar honrar da melhor forma”, declarou.

Moisés foi escalado pelo técnico Cuca em 34 das 38 partidas disputadas pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro e marcou três gols, um deles no clássico contra o Corinthians, em Itaquera. Em alta, ele terá a chance de usar o mesmo número de ídolos como Ademir da Guia, Alex e Djalminha na temporada de 2017.

“Se estão me passando essa responsabilidade, é porque confiam. Isso dá ainda mais confiança e vontade de fazer um grande ano. Um time que já era forte, o Palmeiras melhorou ainda mais. Vamos em busca de todos os títulos para que, no final, essa camisa seja lembrada também com o nome do Moisés”, afirmou.

O Palmeiras manteve a base de 2016 e ainda fortaleceu o elenco com oito contratações. São elas o zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Raphael Veiga, Hyoran, Michel Bastos e Alejandro Guerra e os atacantes Keno e Willian.

Em seus primeiros compromissos na temporada, o Palmeiras disputa amistosos contra Chapecoense (21 de janeiro, na Arena Condá) e Ponte Preta (29 de janeiro, no Palestra Itália). No dia 5 de fevereiro, em casa, a equipe estreia no Campeonato Paulista diante do Botafogo-SP.