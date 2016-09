Moisés esconde teor de papo com Cuca e valoriza empate com o Fla

Futebol Veja as fotos do treino do Corinthians

O treino do Palmeiras depois do empate por 1 a 1 com o Flamengo, na última quarta-feira, no Palestra Itália, foi marcado por muita conversa. Antes do começo das atividades, em Atibaia, Cuca reuniu o elenco alviverde e conversou por cerca de meia hora com os jogadores. O treinador também falou reservadamente com o Moisés, porém o meio-campista escondeu o teor do papo com o comandante palmeirense.

“Não posso revelar, mas isso é tudo futebol. Ele procura saber o que sinto dentro de campo. Ele não conversa só comigo, mas também com outros jogadores. Ele sempre está pegando um jogador ou outro para que a gente possa conversar. Em dois jogos, mesmo que não estivemos bem tecnicamente, conseguimos dois pontos. Isto lá na frente será importante”, desconversou.

Se preferiu não revelar o conteúdo do papo com o técnico, Moisés não deixou de falar da partida de quarta-feira. Para o camisa 28 palmeirense, o empate em casa com o Rubro-Negro foi um bom resultado, mesmo com o Palmeiras tendo atuado com um jogador a mais durante todo o segundo tempo.

“Considero um ponto importante por se tratar de um concorrente direto. Por se tratar de um jogo de líder contra vice-líder a gente conseguiu segurar o adversário. Não temos outro jogo contra eles, então a partir de agora temos que ir eliminando. Seria doloroso a derrota. Apesar de não ter vindo a vitória, este ponto foi importante também”, avaliou.

Apesar de não ter vencido na rodada, o Verdão se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. O próximo compromisso do time é o clássico contra o Corinthians, no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília). Para iniciar a preparação para o Derby, o Palmeiras decidiu levar os jogadores para Atibaia, opção aprovada por Moisés.

“Tem muita importância. Não só pelo jogo contra o Corinthians, mas pela sequência e o desgaste que a gente vem tendo. Você se alimenta melhor, descansa. Em casa os jogadores têm filhos, família, as vezes você tem que sair. Aqui não, a gente repousa, descansa, quem tem que fazer tratamento faz em tempo integral, então é importante. Neste momento vale a pena o sacrifício, vale a pena ficar longe da família porque a gente sabe que temos um objetivo muito grande neste momento. Temos que nos conscientizar de que todo sacrifício é valido”, concluiu.

