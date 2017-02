Moisés entende ausência na Seleção, mas lamenta frustração de Tchê Tchê

As ausências dos meias Moisés e Tchê Tchê na convocação da Seleção que disputou um amistoso com a Colômbia, em 25 de janeiro, causaram surpresa em torcedores do Palmeiras – e de outros clubes. Moisés disse que entendeu a justificativa do técnico Tite para não levá-lo ao jogo, mas lamentou a frustração demonstrada pelo colega de Verdão.

Tite disse que havia entrado em contato com a comissão técnica do Palmeiras para se informar das condições físicas de Moisés. Foi passado ao treinador que o jogador realizava um trabalho especial de recondicionamento, já que uma cirurgia de retirada dos pinos do pé esquerdo o fez perder musculatura durante as férias.

“É claro que criou-se uma expectativa pelo Campeonato Brasileiro que fiz. Eu entendi um pouco minha realidade. Você quer ir, mas precisa entender que o momento ideal pode não ser aquele. Se tivesse ido, poderia ter fechado uma porta, porque não estava 100%”, disse Moisés.

Tchê Tchê, contudo, foi deixado de fora da lista por opção de Tite. “Também havia a expectativa com o Tchê Tchê, porque ele fez um grande ano. Mas não dá para saber o que passa na cabeça do Tite. Sabemos que ele é bem coerente, honesto e tem as suas escolhas. Vários jogadores se destacaram naquela posição, então ele teve de optar por um”, afirmou Moisés.

“Fica aquela frustração. Até imagino o Tchê Tchê, mas é coisa do momento. Isso passa e você precisa voltar a trabalhar para ser lembrado em uma próxima oportunidade”, acrescentou.

As convocações de Moisés e Tchê Tchê eram esperadas porque Tite só chamou jogadores que atuavam no futebol brasileiro. Dudu e Vitor Hugo foram os únicos palmeirenses lembrados na relação de 23 nomes. O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado justamente pelo camisa 7 do Verdão.

Com o objetivo de ser lembrado por Tite neste primeiro semestre, Moisés fará nesta quinta-feira o primeiro jogo pelo Palmeiras no ano, diante do São Bernardo, no Palestra Itália. Já Tchê Tchê precisará de mais tempo para mostrar o seu futebol ao técnico da Seleção. O meia fraturou o ombro e só poderá voltar aos gramados em cinco semanas.