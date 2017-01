Moisés celebra renovação e quer o “máximo de títulos” pelo Palmeiras

O volante Moisés foi um dos principais destaques do Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro, em 2016. As boas atuações do jogador, contratado no fim de 2015, junto ao Rijeka, da Croácia, fizeram com que o Verdão renovasse seu vínculo, agora válido até 31 de dezembro de 2020.

E o atleta mostrou sua felicidade com a extensão de seu contrato. Em redes sociais, ele comentou a permanência por mais tempo no time do Palestra Itália. “Estou muito feliz e honrado por renovar com esse gigante do futebol brasileiro por mais 4 temporadas e nesse período irei fazer o meu melhor para conseguir o máximo de títulos”, escreveu Moisés.

O volante, que ficou famoso por suas cobranças de laterais diretamente para a área, com muita força, também prometeu muito empenho com a camisa verde. “(…) podem ter certeza que não irá faltar entrega em momento algum”, enfatizou.

O jogador inicia 2017 recuperando o condicionamento físico, e ainda não trabalha com o restante do grupo no gramado. Ainda assim, espera-se que Moisés tenha espaço entre os titulares do Palmeiras de Eduardo Baptista.

Além do novo camisa 10, que herdou o número após a saída de Cleiton Xavier, os volantes Tchê Tchê e Thiago Santos também acertaram novos contratos com o Verdão. Ambos assinaram até 25 de dezembro de 2019.