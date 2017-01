Moisés admite sonho com Seleção e vê Palmeiras com perfil de Libertadores

Após ser um dos trunfos do eneacampeonato brasileiro do Palmeiras em 2016, o volante Moisés sonha com a inédita convocação para a Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira pela manhã, o técnico Tite divulgará uma lista apenas com jogadores que atuam por equipes nacionais para o amistoso beneficente contra a Colômbia, marcado para o próximo dia 25, no Rio de Janeiro.

“Sem dúvida, sonho e sonho bastante, mas além disso procuro trabalhar muito para que este sonho seja realizado. Ano passado fiquei muito feliz por ter feito um excelente campeonato, de ter tido uma regularidade e este sonho vai aumentando, vai se tornando cada vez mais próximo”, afirmou o meio-campista, em entrevista ao canal Espn Brasil, nesta quarta-feira.

As boas atuações na campanha que encerrou um jejum de 22 anos sem o Palmeiras conquistar o Campeonato Brasileiro levaram Moisés a herdar a camisa 10 de Cleiton Xavier para a disputa da temporada 2017. Sem se deslumbrar com o atual momento, o jogador de 28 anos espera manter o nível neste ano para ser lembrado por Tite nas convocações.

“Vou continuar da mesma forma, trabalhando com humildade, com sabedoria e esperando o momento. Quando Deus achar que é a hora e o Tite e sua comissão entenderem que esse é o momento, eu tenho que estar preparado”, acrescentou.

Um dos torneios que Moisés disputará pelo Palmeiras na atual temporada será a Copa Libertadores da América, da qual o clube foi eliminado na fase de grupos no ano passado. O meio-campista, porém, vê o Verdão mais amadurecido após o título brasileiro e pronto para disputar o torneio continental.

“A Libertadores é um campeonato mais aguerrido e o nosso Brasileiro do ano passado foi dessa forma. Depois de um primeiro semestre muito ruim, aprendemos que precisávamos ser mais competitivos. Soubemos fazer jogos vistosos e outros não tão bons, mas conseguir o resultado. E a Libertadores tem esse perfil”, analisou Moisés, que elogiou a contratação de reforços como Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional), Michel Bastos (ex-São Paulo) e Felipe Melo (ex-Inter de Milão).

“Chegaram mais jogadores experientes e esperamos começar o ano muito bem para fazer mais uma boa campanha”, concluiu o camisa 10 alviverde.