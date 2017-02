Mina irá jogar no Barcelona a partir de janeiro do ano que vem

O zagueiro Mina será jogador do Barcelona a partir de janeiro de 2018. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o defensor irá integrar o elenco catalão só no ano que vem e, com isso, terá a chance de disputar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro com o atual campeão nacional Palmeiras.

Depois de ter perdido Gabriel Jesus por não ter dado a palavra final de interesse no jogador, o Barça não quer cometer o mesmo erro com o zagueiro promissor. Por isso, segundo o jornal, o clube já acertou todos os detalhes da contratação de Yerry Mina com o Alviverde, uma vez que o colombiano tem sido muito cotado no mercado por suas qualidades e pouca idade, 22 anos.

A negociação entre os representantes do Barcelona e do Palmeiras estaria na casa de 9 milhões de euros (aproximadamente 29,20 milhões de reais). O agente do atleta é aguardado na Espanha para conversar com os catalães para definir os últimos detalhes do novo contrato do jogador. O vínculo com o clube seria de cinco anos.