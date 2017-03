Mina ensaia dança com Melo e quer repetir “Armeration” na Vila

Irreverente, o jovem Yerry Mina vem contagiando os companheiros com sua paixão pela salsa choke, ritmo que aprendeu na Colômbia. Na tarde deste domingo, diante do Santos, o zagueiro planeja repetir a dançante comemoração protagonizada pelo compatriota Pablo Armero em 2010, na Vila Belmiro.

Há sete anos, em uma partida emocionante, o Palmeiras ganhou do Santos por 4 a 3, de virada. Na ocasião, o lateral esquerdo Armero comemorou um dos gols dançando de forma espalhafatosa na Vila Belmiro em uma coreografia que, inspirada no “Rebolation”, ficou conhecida como “Armeration”.

“Vi esse dia em que ele dançou e fiquei muito feliz. Gosto quando os irmãos colombianos vão bem”, disse Mina, que já marcou nos rivais Corinthians, São Paulo e Santos. “Com a ajuda de Deus, esperamos fazer um gol lá também”, disse o artilheiro dos clássicos.

Yerry Mina dançou em campo pela última vez ao marcar o gol da vitória diante do Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores. De acordo com o jovem de 22 anos, até os experientes Zé Roberto e Felipe Melo já ensaiaram passos de salsa choke.

“Tem o Roger Guedes, às vezes o Zé Roberto. Outra vez, estávamos dançando com o Felipe Melo. Já temos uma comemoração pronta para quando ele marcar um gol. A gente vai se animando e isso é importante para o time, porque somos felizes fazendo as coisas bem”, contou.

Desenvolto para comemorar seu gols com dancinhas, Mina não gosta de conceder entrevistas. Questionado sobre o segredo para dançar seu ritmo predileto, sorridente, o zagueiro nascido em Guachené resumiu: “É só aprender a mexer muito o esqueleto e pronto.”

O confronto entre Palmeiras e Santos está marcado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Estádio da Vila Belmiro. Com Vitor Hugo suspenso, a tendência é que Yerry Mina forme o miolo de zaga no clássico do lado do veterano Edu Dracena.