Mina e Vitor Hugo comemoram gols e vitória no clássico com descontração

Os zagueiros Mina e Victor Hugo estavam entre os mais entusiasmados jogadores do Palmeiras no gramado do Palestra Itália após a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira. Não era para menos. Foram eles que marcaram os gols da vitória por 2 a 1, de virada, em jogadas aéreas.

Mina se mostrou animado ainda com a bola rolando. Como gosta de fazer, o colombiano dançou diante da torcida quando empatou o clássico. “Agradeço a Deus pelo gol. Depois disso, é dançar, dançar e dançar”, sorriu. “A cada gol que faço, mudo de passo. Espero marcar mais vezes para fazer outros”, completou.

Já Vitor Hugo preferiu dar uma pirueta para celebrar quando balançou as redes. Questionado se havia iniciado uma disputa com Mina no campo de ataque, ele abriu um largo sorriso: “Disputa, não. Mas, se for bom para o Palmeiras, que a gente continue ajudando muito o Verdão”.

Vitor Hugo também não quer que os atacantes fiquem enciumados com o sucesso da dupla de zaga palmeirense no setor ofensivo. “Não é assim, não, rapaz. Mas eles podem levantar a bola, que a gente briga até o fim dentro da área”.

Com esse espírito bem-humorado, o Palmeiras se arma para defender a liderança do Campeonato Brasileiro e ter ainda mais motivos para fazer festa em dezembro. Passado o clássico contra o São Paulo, o time já se prepara para a série de desafios contra Grêmio, Flamengo e Corinthians.

“Hoje, a torcida veio em grande número para empurrar a gente para cima deles. O primeiro passo já foi dado. Ainda faltam três jogos dificílimos. Ah, todo jogo é difícil. Mas vamos continuar nessa pegada, com vitória atrás de vitória”, pregou Vitor Hugo.

