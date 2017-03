Mina e Borja são convocados pela Colômbia e desfalcam Palmeiras

O técnico José Pékerman, da seleção colombiana, convocou 26 jogadores para a rodada das Eliminatórias Sul-Americanas e trouxe desfalques para equipes brasileiras, principalmente o Palmeiras.

Entre os lembrados pelo argentino, para enfrentar Bolívia, no próximo dia 23, e Equador, cinco dias depois, estão o zagueiro Yerry Mina e o atacante Miguel Borja, ambos do Verdão. Com o chamado, os atletas devem perder as partidas contra Mirassol, Audax e Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista.

Os dois não serão os únicos desfalques para Eduardo Baptista nas rodadas finais da primeira fase do Estadual. Na noite da última sexta-feira, Dudu foi convocado por Tite, substituindo o lesionado Douglas Costa. O meia Alejandro Guerra também foi chamado para defender a Venezuela.

Além dos palmeirenses, outro jogador que atua no Brasil, e com passagem pelo Verdão, foi convocado. O lateral esquerdo Pablo Armero, do Bahia, foi relacionado por Pékerman para os jogos das Eliminatórias.

Os jogadores vão se apresentar em Barranquilla, logo após a rodada do fim de semana. Na quinta-feira, na mesma cidade, os colombianos encaram a Bolívia. Depois, em Quito, pegam o Equador.

Com 18 pontos, a seleção de Pékerman ocupa apenas o sexto lugar nas Eliminatórias, e não vence há três rodadas. Se a competição terminasse neste momento, o país estaria fora da Copa de 2018, na Rússia.

Confira a lista de convocados pelo técnico José Pékerman:

Goleiros: David Ospina (Arsenal-ING), Camilo Vargas (Deportivo Cali-COL) e David González (Independiente Medellín-COL)

Defensores: Santiago Arias (PSV-HOL), Stefan Medina (Pachuca-MEX), Davinson Sánchez (Ajax-HOL), Cristián Zapata (Milan-ITA), Yerry Mina (Palmeiras), Óscar Murillo (Pachuca-MEX), Frank Fabra (Boca Juniors-ARG), Farid Díaz (Atlético Nacional-COL) e Pablo Armero (Bahia)

Meio-campistas: Abel Aguilar (Deportivo Cali-COL), Mateus Uribe (Atlético Nacional-COL), Carlos Sánchez (Fiorentina-ITA), Daniel Torres (Alavés-ESP), Wilmar Barrios (Boca Juniors-ARG), Edwin Cardona (Monterrey-MEX), Juan Cuadrado (Juventus-ITA), James Rodríguez (Real Madrid-ESP) e Macnelly Torres (Atlético Nacional-COL)

Atacantes: Luis Quiñones (Tigres-MEX), Luis Muriel (Sampdoria-ITA), Miguel Borja (Palmeiras), Duvan Zapata (Udinese-ITA) e Carlos Bacca (Milan-ITA)