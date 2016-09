Mina celebra entendimento com Vitor Hugo e sucesso após lesão

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Yerry Mina e Vitor Hugo disputaram apenas cinco partidas juntos, mas conseguiram ganhar entrosamento rapidamente. Um dos destaques do clássico contra o São Paulo, o zagueiro colombiano celebrou o entendimento com seu companheiro e o sucesso alcançado após se recuperar de lesão.

“O Vitor Hugo é muito legal”, disse Mina, em português, após o treinamento desta quinta-feira. “É uma grande pessoa, com a qual venho aprendendo muito. Ele sabe das minhas virtudes e eu sei das dele. Pouco a pouco, vamos nos conhecendo melhor e ficando mais unidos”, completou, já em espanhol.

Eficientes nas jogadas aéreas, Mina e Vitor Hugo marcaram os gols na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, alcançada na noite de quarta-feira, no Palestra Itália. Nos lances de bola parada, treinados exaustivamente por Cuca, ambos costumam agir coordenadamente, contribuindo para bloquear o marcador adversário.

“Pela estatura, temos facilidade para fazer gols por cima e sempre ficamos trabalhando os cruzamentos e jogadas de bola parada. Eu e o Vitor Hugo combinamos quem vai primeiro e, no olhar, já sabemos quem ataca a bola”, contou o colombiano.

Mina contabiliza dois gols em cinco partidas, enquanto Vitor Hugo já soma 13 tentos em 103 participações. O início promissor do colombiano no Palmeiras foi interrompido pela lesão muscular sofrida na partida contra o Santos, problema que manteve o jogador afastado por sete rodadas do Campeonato Brasileiro.

“Vinha fazendo as coisas bem, trabalhando tranquilo e a lesão foi algo muito duro. Eu era recém-chegado e isso me afastou um pouco, mas meus companheiros me acolheram. Graças a Deus, agora voltei e estou trabalhando para ser campeão. É um caminho longo e difícil, pela quantidade de times que aspiram ao título”, declarou.

Na tentativa de evitar novas lesões no início de sua trajetória no futebol brasileiro, Yerry Mina vem fazendo trabalhos físicos especiais. O colombiano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora do confronto com o Grêmio, marcado para as 18h30 (de Brasília) de domingo, em Porto Alegre.

