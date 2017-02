Miguel Borja é o único palmeirense já inscrito na Copa Libertadores

Oficialmente, o atacante Miguel Borja é o único palmeirense garantido na disputa da Copa Libertadores da América. Podendo enviar à Conmebol a lista com os 30 jogadores inscritos até 48 horas antes da estreia na competição, o Verdão já garantiu a presença do colombiano.

O Palmeiras estreia na Libertadores no dia oito de março, uma quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Atlético Tucumán, na Argentina. Assim, os outros 29 nomes do Verdão devem ser inscritos até a segunda-feira, dia seis, no mesmo horário do confronto.

Borja estreou neste sábado, na goleada contra a Ferroviária por 4 a 1. Após 15 minutos em campo, na marca dos 37 da segunda etapa, Borja roubou bola do adversário no meio-campo, tocou para Dudu, e avançou pela direita. O centroavante recebeu de volta, olhou para o goleiro e finalizou com calma, de pé direito, para mandar para as redes.

Leia mais:

Palmeiras divulga vídeo mostrando os bastidores da estreia de Borja

Borja mira parceria com Dudu e se impressiona com torcida do Verdão

Eduardo revela que Borja treinou sozinho no Uruguai para estrear no sábado

Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras só volta a campo na sexta-feira, dia 3, às 21h05 (de Brasília), para enfrentar o RB Brasil, em Campinas.