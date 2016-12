Michel Bastos exalta acerto e espera ano “verde e branco”

Horas depois de fechar a contratação de Michel Bastos por duas temporadas, o Palmeiras publicou um vídeo em suas redes sociais no qual o meio-campista celebra o acordo com o Verdão. O jogador de 33 anos também desejou um feliz 2017 ao torcedor palmeirense, ano que ele espera que seja “pintado” de verde e branco.

“Queria dizer o quanto estou feliz em dizer para vocês a assinatura de dois anos de contrato com o Palmeiras. Feliz por estar vestindo a camisa de um grande clube, com muitas conquistas. Espero ajudar nesse período com muito mais títulos. Podem contar comigo para o que der e vier. Um feliz ano novo para vocês, e que esse ano seja verde e branco”, disse o atleta.

Michel é o quinto reforço do Palmeiras para a temporada – Raphael Veiga, Keno, Hyoran e Guerra já haviam sido anunciados. O meia, que também pode atuar na lateral esquerda, segue o estilo de jogador “cascudo” desejado pela diretoria alviverde para a disputa da Copa Libertadores.

Além dele, o Verdão ainda trabalha para anunciar a chegada de outro experiente, o volante Felipe Melo. A imprensa italiana já coloca o jogador da Inter de Milão como reforço do Palmeiras, faltando apenas a liberação dos nerazzurri.