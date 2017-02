Mesmo sem gols, Willian é elogiado em segundo jogo como titular

O atacante Willian fez no domingo sua segunda partida como titular do Palmeiras. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Ituano, no Novelli Júnior, o jogador teve a atuação elogiada pelo técnico Eduardo Baptista.

“O Willian foi bem, teve chances, se movimentou bem e abriu espaços para a entrada do Róger Guedes. Ele criou situações para que a gente pudesse fazer essa diagonal e ter chances”, disse o treinador.

O Bigode venceu a concorrência de Alecsandro e Lucas Barrios e iniciou a temporada como o centroavante titular do esquema 4-1-4-1 que Eduardo Baptista vem tentando implementar. O atacante destacou que está se adaptando à formação tática e aprovou seu desempenho.

“É uma posição nova, muitos falaram do falso 9. Tem muito lá fora, algumas equipes no Brasil têm feito isso. Eu estou me sentindo bem. Tenho de aproveitar. Nós temos um time de muita mobilidade, jogadores de qualidade que têm a inteligência de me procurar”, afirmou o jogador.

“Tenho de estar sempre me movimentando. Dar dois ou três passos para o lado para não ficar toda a hora de costas. É claro que em alguma jogada você vai estar com o zagueiro atrás. Mas tenho me sentido bem”, acrescentou.

A torcida do Palmeiras vive a expectativa de que Miguel Borja assuma o comando de ataque palmeirense na disputa da Copa Libertadores, cuja estreia o time fará no dia 8 de março, contra um adversário ainda indefinido. Como o Verdão já inscreveu os 28 jogadores no Paulistão, Borja só poderá disputar a competição caso a equipe se classifique para as quartas de final.

Os treinos desta semana definirão se Willian seguirá como titular. O próximo compromisso do Palmeiras será disputado na quinta-feira, contra o São Bernardo, no Palestra Itália.